議員：設法省成本思維可取　市民早日受惠

左圖：陳美寶強調，基建項目不能停，做好基建對香港經濟發展帶來裨益。右圖：北都是香港未來發展新引擎，全面發展後是一個集居住、金融、創科、教育於一身的大都會。圖為北都大學城的模擬圖。（圖源：大公報） 中評社北京1月24日電／據大公報報導，多名立法會議員歡迎政府壓縮北部公路建設時間，減少花費。他們認為政府不同部門考慮工程項目時，都應有這種減少不必要開支的思維，並建議公路不同路段按迫切需要及實際情況分階段上馬，讓市民早日受惠。



立法會交通事務委員會委員陳恒鑌讚揚當局“做到嘢”，形容政府是千方百計令到工程輕便快捷，“唔會使多餘錢，又做到要做嘅嘢”。他認為，當局修改隧道設計方法可取，建議政府不同部門考慮工程項目時，都應有這種減少不必要開支的思維。至於陳美寶指向港鐵提出的三個期盼，他認為，港鐵可以考慮發展周邊產品，如經營咖啡店、出售小禮品等，而如今國產列車及配件在世界上亦享有很高聲譽，相信採購國產設備也可以降低成本。



立法會交通事務委員會委員陳沛良表示，局方對北都公路的建設有全盤規劃，正有序推展，前期勘察研究的相關費用有大幅壓縮，建造時間亦都有大幅減少。希望局方在保證工程安全的前提下，善用創新科技，對工程程序進一步提速、提效，令北都的交通網絡早日貫通。此外，未來自動駕駛、無人駕駛亦是大勢所趨，北都的交通線路、基礎設施等要提前部署，以配合科技發展趨勢，將北都打造成香港的新發展引擎。



盼公路可連接沙頭角口岸



新界北立法會議員劉國勳感謝政府采納意見，令北都公路有望提速上馬，亦節省數以億元計的公帑。他期望路政署繼續在工程走線上進一步完善，包括延伸公路，東面接駁沙頭角口岸，西面延伸至洪水橋商業核心區。他呼籲公路不同路段按迫切需要及實際情況分階段上馬，前期工作亦可同步進行，並且按需要分階段先進行較中心的新田段、古洞段，令有關路段可加快至2034年前落成，市民早日受惠。劉國勳還建議，北都公路設計時應加入大型交通交匯處，設立巴士及鐵路轉乘站等大型樞紐，強化北部都會區整個交通網絡。