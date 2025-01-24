哈爾濱亞冬會中國體育代表團成立

哈爾濱亞冬會中國體育代表團成立動員大會（圖源：央視新聞） 中評社北京1月24日電／據央視新聞報導，北京時間1月24日，哈爾濱亞冬會中國體育代表團成立動員大會在體育總局召開，中國體育代表團正式成立。



哈爾濱亞冬會中國體育代表團由257人構成，其中運動員170人。中國體育代表團第三次作為東道主參賽，中國體育代表團將參加6個大項全部小項的比賽，報名參賽的170名運動員，男女各85人，平均年齡23歲，年齡最大的40歲，年齡最小的16歲。147名運動員為首次參加亞冬會，23名運動員曾參加過亞冬會。48人參加過北京冬奧會，有6位北京冬奧會冠軍。



本屆亞冬會中國，日本，韓國競技實力相當，競爭將異常激烈，我國運動員將在短道速滑，速度滑冰，自由式滑雪，空中技巧，U型場地技巧，大跳台和坡面障礙技巧等項目上，盡最大可能奪取金牌，努力創造亞冬會歷史最好成績。



中國體育代表團將繼續發揚奧林匹克精神，弘揚中華體育精神和北京冬奧精神，充分發揮應有競技水平，實現運動成績和精神文明雙豐收，公平競賽，頑強拼搏，全力爭取優異成績，為備戰米蘭冬奧會積累經驗，鍛煉隊伍，為提升冰雪項目競技實力，發現培養新人，增進亞洲各國家和地區的友誼，展示新時代中國開放包容，團結奮進，合作共贏的國家形象。

