馬來西亞專家：馬中綠色低碳產業合作前景廣

中評社北京1月24日電／據新華社報導，馬來西亞智庫區域策略研究所署理主席陳家興日前接受新華社記者書面採訪時表示，當前中國在高質量發展的軌道上前行，依托能源轉型和技術創新，為區域及全球經濟作出重要貢獻。馬中兩國在綠色低碳產業方面合作潛力巨大，前景廣闊。



陳家興長期關注全球農業與糧食安全、氣候變化與環境保護等領域。他認為，中國社會經濟快速發展，能源需求不斷增長。在此背景下，中國大力推進可再生能源發展。過去十年間，中國水電、風電、太陽能發電等可再生能源發電占比不斷提升，顯現出強大的能源結構調整能力。



陳家興說，中國不僅加快推廣應用可再生能源，在相關技術和設備製造方面也處於全球領先地位。“中國政府大力支持相關產業發展，使得中國企業在水電、風電和光伏設備製造領域已躋身世界前列。”他表示，中國在可再生能源應用和技術創新方面取得的成就，為全球能源轉型和經濟發展注入關鍵力量。



“對馬來西亞而言，與中國在綠色能源、數字經濟和基礎設施建設等領域合作潛力巨大。”陳家興指出，特別是在共建“一帶一路”倡議推動下，馬中雙方有望在多個領域進一步深化務實合作，實現互利共贏。



當前，隨著區域經濟一體化進程加快，東盟與中國的合作不斷深化。陳家興說，東盟國家正在積極轉向低碳經濟，東盟與中國在新能源、環保技術和綠色基礎設施建設等方面的合作將為這一轉型提供關鍵動力，相信馬中兩國更加緊密的技術與創新合作也將為區域可持續發展注入活力。