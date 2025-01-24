維港海濱首座開合橋　兩分鐘可打開

左圖：北角東岸板道西段於周日起開放予公眾使用，板道設置開合橋讓船只通過水域，將成打卡熱點。右圖：“淘.童夢之園”以波浪為主題，設有人力發電健身設施、攀爬設施等。（圖源：大公報） 中評社北京1月24日電／據大公報報導，北角東區走廊下的東岸板道西段將於星期日（26日）早上6時向公眾開放，全長約1.1公里，共分四大主題區，設五大特色設施打卡點，包括階梯式設計的釣魚平台，以及維港首個開合橋和轉盤橋。大公報記者昨日現場直擊，橋梁兩分鐘即可開合，方便船只通過近岸水域，亦可作為市民來往通道。



海濱事務委員會主席何文堯昨日在開幕禮上表示，項目經歷十多年的各方討論最終建成，是海濱發展的重要里程碑，預計板道東段將在今年下半年完成，並設小食亭和餐飲設施，屆時東岸板道全面開放，整條長約13公里、連貫堅尼地城至筲箕灣的海濱將正式打通，做到“一板貫通，暢踏西東”。＼大公報記者 王亞毛（文）麥潤田（攝錄） 融媒組（製作）



東岸板道全長約2.2公里，分為東、西兩段，寬度最少約10米。周日（26日）即將開放的板道西段，長約1.1公里，當中包括700米的板道連接東岸公園主題區至北角海濱公園，以及400米是經優化的北角海濱花園。該段板道的貫通，標誌著港島北海濱已延長至11公里。



設釣魚平台兼可玩健身



東岸板道項目以“城市海浪”作為整體設計理念，大公報記者昨日跟隨傳媒導賞率先參觀，發展局海濱事務專員李愷崙介紹，板道西段共分四大主題區，包含長逾120米的露天板道，採用階梯式座位設計，方便公眾從多角度欣賞夕陽和維港海景；釣魚平台的階梯式延伸設計，為釣魚愛好者帶來更親水的垂釣體驗；板道亦設以波浪為主體的攀爬和健身設施，為不同年齡人士提供全新游樂空間。



由於板道與海岸線之間水域被板道的結構分隔，整條板道設有三條橋，包括西段設有維港首個開合橋和轉盤橋。大公報記者直擊橋梁開合示範，一般情況下，開合橋和轉盤橋處於固定狀態，方便行人通行，當有船只申請通過相關水域時，管理公司會負責控制人流，板道上類似交通紅綠燈的裝置將亮起紅燈，禁止行人靠近，隨後開合橋和轉盤橋將旋轉角度，用時約兩分鐘打開或關閉，以便船只進入近岸水域作日常維修工作及緊急拯救行動。未來轉盤橋將在每日早上6時至晚11時開放。

