韓國檢方最快下月起訴尹錫悅

尹錫悅23日在韓國憲法法院出席總統彈劾案辯論。（圖源：法新社） 中評社北京1月24日電／據大公報綜合韓聯社、路透社報導：韓國高級公職人員犯罪調查處（簡稱公調處）23日宣布，被拘留總統尹錫悅涉嫌“發動內亂、濫用職權”案移交首爾中央地方檢察廳，並要求後者提起公訴。公調處稱，預計檢方將於下月起訴尹錫悅。



公調處次長李載昇23日表示，尹錫悅涉嫌與時任國防部長官金龍顯等共謀，於去年12月3日以擾亂國家憲法為目的宣布緊急戒嚴。李載昇說，公調處沒有對尹錫悅案的起訴權，為提高效率，決定將案件移交檢察機關。公調處15日逮捕尹錫悅，並於19日對尹錫悅進行拘留。尹錫悅只接受了15日當天的調查並拒絕陳述，其後一直以公調處調查非法為由拒絕接受調查。



公調處稱，對尹錫悅的拘留期限將於本月28日左右結束，預計檢方將請求法院把拘留令延長10天，再正式起訴尹錫悅。對此消息，檢方拒絕置評。



韓國憲法法院23日下午舉行總統彈劾案第四次正式辯論並啟動證人問詢程序。尹錫悅再次出席，並重申“戒嚴的正當性”。金龍顯作為證人出庭，承認自己撰寫了一號戒嚴布告令，但否認尹錫悅曾下令“逮捕拘禁政治人士”。韓國國會方面表示，金龍顯當天的證言可信度存疑。憲法法院將於2月4日舉行第五次辯論。