國家消防救援局：提高執法人員行政執法水平

中評社北京1月24日電／據央視新聞報導，1月24日，國家消防救援局舉行例行新聞發布會。



發布會上，有記者提問：國家消防救援局制定出台的《消防行政執法責任制規定》，對於規範消防行政執法有哪些要求和具體舉措？如何加強對執法行為的監督？



國家消防救援局新聞發言人、政策法規司高級指揮長劉激揚回應：《消防行政執法責任制規定》力圖通過界定執法責任、強化執法監督、明確責任追究，來進一步激勵消防執法人員擔當作為，不斷提高行政執法水平，努力讓企業和群眾在每一個執法行為、每一項執法決定中感受到公平正義。



在界定執法責任方面，《規定》從執法職責、執法制度、執法要求等方面提出明確要求。一是壓實執法崗位職責。要求各級消防救援機構結合權責清單，將執法職責分解落實到所屬部門和執法崗位，不得擅自增加或者減少執法權限。二是健全執法制度。全面推行執法公示公開、執法全過程記錄和重大執法決定法制審核制度，健全行政裁量權基準制度，建立“輕微免罰”和“首違不罰”清單。同時，按照國務院規範罰款設定與實施的要求，在制定行政裁量權基準時，嚴格設置頂格處罰和高額罰款的適用情形，規範罰款實施。三是明確執法行為要求。細化了消防救援機構實施行政檢查、行政強制、行政處罰、行政許可等各項執法工作的基本要求，要求做到執法主體適格、適用法律準確、程序合法規範。



在強化執法監督方面，《規定》明確了執法考核評議、執法工作報告、執法專項監督、執法責任離任審核等執法監督的具體方式。一是規範執法考核評議。明確執法考核評議的原則、內容、方法、形式和結果運用，突出實地核查、加強信息化手段運用、科學設定項目指標、強化執法質效。二是規定執法專項監督。對人民群眾普遍關注、社會反映強烈的重點執法問題，和具有較大社會影響的案件，以及人大代表建議、政協委員提案、監察建議等開展專項監督，及時回應各方關注和建議。三是建立工作報告制度。要求下級消防救援機構每年向上一級消防救援機構，報告年度執法工作情況，進一步加強消防執法工作的內部層級監督。四是設置離任審核機制。要求市、縣級消防救援機構主要負責人離任時，對其履行執法職責情況，進行離任審核，明確了審核方法和程序、問題整改等內容。



在執法責任追究方面，對因故意或者重大過失，未履行、不當履行或者違法履行執法職責的，造成危害後果或者不良影響，構成執法過錯行為的，依法追究行政執法責任。結合消防行政執法工作實際，還明確了18項具體追責情形，涵蓋了消防行政執法的全過程、全領域。同時，參照建立容錯糾錯機制、激勵幹部擔當作為的相關規定，明確了12項不予追責的具體情形，實現失職問責與盡職免責相統一，督促和激勵消防執法人員依法履職。