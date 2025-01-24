陝西西安長安霓裳裡　學者共話文化傳承創新

外國留學生在活動現場體驗秦腔藝術。（圖源：海外網） 中評社北京1月24日電／據海外網報導，古色古香的建築與紅燈籠相互映襯，洋溢著濃鬱的節日氛圍。臘月廿三，一場獨具韵味的小年傳統文化活動在陝西西安長安霓裳裡漢服文化街區舉辦，與會文化學者共話文化傳承與文旅創新。



小年，承載著祭灶、掃塵、吃灶糖寫對聯等飽含文化底蘊的傳統習俗。為了讓市民遊客領略小年傳統習俗的魅力，文化學者分享了小年在歷史長河中的演變、背後的文化內涵以及各地獨特的慶祝方式。聽眾與學者積極交流互動。



陝西省民協副主席、民俗專家王智別出心裁地為嘉賓贈送掃帚，以“拂塵”這一極具儀式感的行為，寓意辭舊歲、迎新年。王智還細致地講解民間祭灶的習俗，其中蘊含人們對美好生活的祈願。



在莊重而溫馨的小年祭灶環節，眾人齊聲吟誦敬語，希望在新的一年裡，家庭和睦、幸福安康。祭灶儀式結束後，工作人員為現場遊客分食灶糖，甜蜜的滋味傳遞著濃濃的年味和對新年的祈願。



此次活動吸引了大量遊客、漢服愛好者、外國留學生前來。身著精美漢服的人們穿梭在古雅的街區，構成了一幅穿越時空的美麗畫卷。活動現場，市民遊客與留學生體驗非遺文化：親手編中國結，感受傳統手工藝的精巧；聽高亢激昂的秦腔，被其獨特韵味所震撼；學



包餃子，體驗中國飲食文化的樂趣；書寫福字，在一筆一畫中體味中國文化。現場熱烈的氛圍增強了人們對傳統文化的認同感和歸屬感，留學生的參與則見證了中華優秀傳統文化跨越國界的魅力。