“文化＋科技”助推假日經濟持續繁榮

中評社北京1月24日電／據光明日報報導，春節是我國重要的傳統節日。交通運輸部預計，2025年春運期間全社會跨區域人員流動量將達90億人次，或創下歷史新高。善用“文化＋科技”綜合賦能手段，創新消費場景，豐富消費業態，改善消費條件，以高質量供給適配消費提質升級需求，必將充分激發春節假日經濟的消費勢能，進一步增強消費拉動經濟增長的作用。



近日，國務院辦公廳印發《關於進一步培育新增長點繁榮文化和旅遊消費的若干措施》，提出在春節前後舉辦全國春節文化和旅遊消費月、非遺展示展演、歡樂冰雪旅遊季、“旅遊迎春休閑過年”“四季村晚”等活動，營造溫暖和諧的社會氛圍。消費利好舉措的密集出台，有利於進一步繁榮擴大文旅消費，激發更加強勁的消費動能，推動文化和旅遊高質量發展。



傳統文化為體，科技創新為用。借助增強現實（AR）技術打造的智能導覽場景，以虛擬現實（VR）、全息投影等數字化技術為核心的沉浸式體驗場景，以無人機燈光秀、大型實景演出為代表的創新展示場景，能夠讓靜態文物、歷史事件、傳統工藝再次“鮮活起來”。文學、藝術、雕塑等傳統文化的獨特價值在科技的賦能下得到充分顯現，既能守護文化根脈，又能豐富文旅科技體驗。文化與科技的深度融合，在傳統觀賞型旅遊模式的基礎上，構建更加多元化的消費場景，催生新的消費形態，為假日經濟的發展提供了新的動力。



文化與科技的深度融合，促進了線上和線下消費的雙向驅動。借助3D打印、智能製造等科技創新手段，文化產品融入地域文化特色和現代設計理念，豐富了線下消費供給。與此同時，社交媒體平台利用大數據算法精準推送特色文化活動，提高文化傳播效率，促使文化消費市場更加細分，形成了一批新的線上消費業態。例如，某短視頻平台近期推出的“心動目的地·國風好時節”活動，通過聯動城市文旅賬號以及線下國風集市、國風派對等活動，展示各地“國潮熱”，不僅帶動了線下文旅消費，也激發了地方特色文化的活力。