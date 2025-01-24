歐洲學者：歐盟要認清誰是真朋友

（圖源：新華社） 中評社北京1月24日電／據中國日報報導，隨著特朗普重返白宮，歐盟和美國之間的資本主義內部對抗將進一步擴大。特朗普對關稅的強調會使得未來幾年內兩大經濟體之間的資本主義內部矛盾更加激烈。近日，代表39個德國行業協會、10萬家企業和800萬名員工的德國工業聯合會發布聲明稱，特朗普的關稅計劃“不僅會損害德國和歐盟，還會損害美國經濟”。



德國工業聯合會指出，特朗普“打算對所有進口商品加征高達10%甚至20%的關稅，對來自中國的進口商品徵收60%的關稅，這讓德國工業界憂心忡忡”。科隆經濟研究所預計，2025到2028年，特朗普的關稅計劃可能令德國經濟損失高達1800億歐元。德國基爾世界經濟研究所也指出，這將造成“嚴重的經濟損失”。據其估算，歐盟GDP將下滑超0.5%，德國產出下降3.2%。2025年，歐洲一批大型企業的總收益可能下降5%以上。



特朗普的第二任期必然會對歐盟政策產生影響，因為他極有可能對所有進入美國市場的歐洲產品加征關稅。總體而言，特朗普的政治議程充斥著關稅與保護主義色彩，將拉低2025年全球GDP。德國全球數據平台Statista顯示，按購買力平價計算，美國在全球經濟中的占比已從1990年的26.12%降至2023年的15.56%，預計到2029年將進一步降至14.72%，約為全球總量的七分之一。中國2023年在全球 GDP 中的占比約為18.75%，預計到2029年將達19.64%。美國在全球GDP中占比急劇下滑，是促使特朗普採取關稅措施，推行保護主義政策的背後原因之一。



新一屆特朗普政府借助保護主義，意圖用嚴苛的“美國標準”來定義工業和高科技領域的國際競爭力。在這種背景下，特朗普將關稅當作武器對付眾多國家也就不足為奇了。特朗普甚至警告金磚國家，若放棄美元，採用其他貨幣進行貿易結算，美國將對其徵收100%的關稅。同樣，他告誡歐盟，要多購買美國的石油和天然氣，以削減歐盟2087億美元的對美貿易順差，否則歐盟出口美國產品將面臨高額關稅。特朗普還宣稱，美國將對全球進口產品徵收10%的關稅，對墨西哥和加拿大額外加征25%的關稅，對中國商品徵收60%的關稅。特朗普在其自創的社交平台“真相社交”（Truth Social）上明確表示，在他的就職日，即2025年1月20日發布的首份行政命令就會涉及關稅，不過他並未詳述這些關稅的法律依據。