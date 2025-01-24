聚焦2025達沃斯論壇：回歸包容發展正道

（圖源：中國日報網） 中評社北京1月24日電／據中國日報報導，1月21日，中國國務院副總理丁薛祥在世界經濟論壇2025年年會上發表了特別致辭，強調了中國對多邊主義的堅定承諾，再次提醒今年達沃斯年會的聽眾“搞保護主義沒有出路，打貿易戰沒有贏家”。



丁薛祥在致辭中指出，當前，世界百年變局加速演進，關稅戰、貿易戰陰雲密布，經濟全球化動力和阻力膠著，多邊主義和單邊主義激烈博弈，全球治理體系正經歷深刻調整。



當下，美國新一屆政府剛剛上任，鑒於該政府在國際事務中更傾向於“加倍重視”自身利益，而中國的立場一直是堅定支持全球化，堅定維護多邊主義，達沃斯年會的參會者們自然會把目光投向中國，看中國打算如何行事。



中國提出綠色發展，以作為推動增長的一大解決方案，但與此同時，美國新一屆政府卻選擇了將自身短期利益置於全球共同福祉之前，再次退出了全球氣候變化協定。



剛剛過去的一年，中國經濟運行總體平穩、穩中有進，國內生產總值增長5%，與此同時，綠色經濟已經成為增長的重要推動力。



丁薛祥在本次致辭中也表示：“綠色低碳轉型全面加快，這是中國經濟的鮮明底色。”他還承諾，中國將持之以恒協同推進降碳減污擴綠增長，加快經濟社會發展全面綠色轉型。



目前，中國已建成全球最大、最完整的新能源產業鏈，全球90%的太陽能電池板產自中國，70%的鋰電池也都在中國生產。中國已經成為全球綠色發展以及應對氣候變化的強力助推者，可以毫不誇張地說，在當今世界許多地方，綠色轉型都是由“中國製造”推動的。