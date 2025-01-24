“新春暖心包”為海外僑胞送去祖國的問候

圖為各地暖心包中具有代表性的物品（圖源：中國僑聯） 中評社北京1月24日電／據中國僑聯報導，在2025年新春佳節即將到來之際，中國國務院僑辦、中國僑聯會同部分省（區、市）僑辦、僑聯及101家駐外使領館，精心準備了7萬餘份“新春暖心包”，目前正漂洋過海寄贈給五大洲78個國家的海外僑胞。



據瞭解，“新春暖心包”是“暖僑行動”系列舉措中覆蓋面最廣、惠及面最大、代表性最強的品牌活動之一。自2021年春節起，各地僑務部門每年都準時向海外僑胞寄去獨具地方特色、飽含家鄉情誼的新春年貨。今年參與寄贈的省（區、市）首次增至20個。



每份暖心包裡均有一封來自祖（籍）國親人的書信——由國務院僑辦主任陳旭和中國僑聯主席萬立駿共同寫給全球僑胞的“新春家書”。今年的家書傳遞了對海外僑胞們的深深惦念和殷殷牽掛，捎去了中國式現代化穩步推進、高質量發展捷報頻傳的喜訊，回顧了海內外僑界在過去一年發生的大事喜事，展望了2025年的光明前景。家書雖薄，卻滿載著國內僑務部門對海外僑胞的深情問候和美好祝福。



為了讓廣大僑胞在春節前如期收到“新春暖心包”，各地工作人員日夜兼程、加班加點。一份份飽含鄉情的包裹跨越山海，為各國僑胞們送去濃鬱的家鄉年味。



陝西省工作人員介紹：“今年是陝西首次參與暖心包活動。我們精心挑選了陝北特色剪紙窗花、戶縣農民畫折扇等具有地方特色的物件，兼具實用性與人文性，讓海外僑胞在感受春節氛圍的同時，也能體會到來自陝西‘鄉黨’的濃情厚誼。”



上海市已連續多年參與暖心包活動，今年著眼“送喜慶、送溫暖、送健康”的主題，精心設計了兩款極具海派特色的禮品套裝。上海市工作人員說：“我們特別準備了上海老字號品牌的薄荷膏鼻舒、健脾祛濕養生茶和五指毛桃薏米茶，這些精選佳品可為海外僑胞送去滿滿的關懷。”