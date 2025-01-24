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日本央行上調政策利率至0.5%水平
http://www.CRNTT.com   2025-01-24 15:28:03


　　中評社北京1月24日電／據新華社報導，日本央行在24日的貨幣政策會議上決定將政策利率從0.25%上調至0.5%水平。

  這是日本央行時隔半年再次加息，政策利率也達到約17年來的最高水平。日本央行在2024年7月底的貨幣政策會議上將政策利率上調至0.25%水平。

  日本央行政策利率上次達到0.5%水平是在2008年10月。

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