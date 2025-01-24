【
大
中
小
】 【
打 印
】
日本央行上調政策利率至0.5%水平
http://www.CRNTT.com
2025-01-24 15:28:03
中評社北京1月24日電／據新華社報導，日本央行在24日的貨幣政策會議上決定將政策利率從0.25%上調至0.5%水平。
這是日本央行時隔半年再次加息，政策利率也達到約17年來的最高水平。日本央行在2024年7月底的貨幣政策會議上將政策利率上調至0.25%水平。
日本央行政策利率上次達到0.5%水平是在2008年10月。
【
大
中
小
】 【
打 印
】
相關新聞：
日本連續4年出現貿易逆差
(2025-01-23 15:04:31)
日圓或升值 資金恐流出美股
(2025-01-20 13:22:09)
東京股市漲跌不一
(2025-01-17 17:00:52)
日本2024年破產企業超過1萬家
(2025-01-16 16:45:49)
國際觀察：日本車企能否借合併擺脫困境
(2024-12-25 10:56:36)
日本央行據報下周傾向維持利率不變
(2024-12-12 17:16:39)
生意慘淡 日本便利店陷“收購保衛戰”
(2024-12-12 10:59:20)
日本餐飲業現10年最大倒閉潮
(2024-12-12 10:58:04)
日本經常項目順差同比兩連降
(2024-12-09 16:08:51)
日本連續4個月出現貿易逆差
(2024-11-20 17:26:26)