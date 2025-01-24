盧錫恩被“雙開”，曾是河南工信廳紀檢組長

中評社北京1月24日電／據據中央紀委國家監委網站消息，據河南省紀委監委消息：經中共河南省委批准，河南省紀委監委對駐省工業和信息化廳紀檢監察組原組長盧錫恩嚴重違紀違法問題進行了立案審查調查。



經查，盧錫恩喪失政治信仰，背離初心使命，違反黨的規矩，在政治上造成嚴重不良影響；違反中央八項規定精神，收受可能影響公正執行公務的禮品、禮金、消費卡，接受可能影響公正執行公務的宴請，違規配備、使用公車；漠視組織原則，突擊提拔、調整幹部，違規為他人謀取人事利益並收受財物；廉潔底線失守，將應由本人支付的費用由他人支付，利用職權為密切關係人謀取利益；不正確履行職責，造成不良影響；損公肥私，貪污公款；大搞權錢交易，為他人在承攬工程、職務調整等方面提供幫助，並非法收受巨額財物。



盧錫恩嚴重違反黨的政治紀律、組織紀律、廉潔紀律、工作紀律和生活紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌貪污、受賄犯罪，且在黨的十八大後不收斂、不收手，性質嚴重，影響惡劣，應予嚴肅處理。依據《中國共產黨紀律處分條例》《中華人民共和國監察法》《中華人民共和國公職人員政務處分法》等有關規定，經河南省紀委常委會會議研究並報中共河南省委批准，決定給予盧錫恩開除黨籍處分；由河南省監委給予其開除公職處分；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一並移送。