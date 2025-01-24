世界經濟論壇2025年會熱議中國經濟

中評社北京1月24日電／據人民日報報導，1月的瑞士達沃斯，白雪皚皚。



1月20日至24日，世界經濟論壇2025年年會在這裡舉行。在全球經濟復甦乏力、保護主義抬頭背景下，與會嘉賓看好中國經濟發展前景，認為中國以新質生產力引領高質量發展，推動建設開放型世界經濟，將為世界經濟發展作出更重要貢獻。



“中國經濟穩定增長對各國而言都是利好消息”



1月21日晚，達沃斯會議中心主大廳懸掛起宮燈，樓梯扶手上裝點著融入剪紙元素的鏤空立體裝飾，中國年味兒十足。絲竹聲中，“天津之夜”活動拉開帷幕。



達沃斯市前市長埃爾文·羅傅倫舉起手機拍攝大廳內播放的中國文化主題視頻。“很高興能在會場內看到喜慶的中國春節元素，聆聽讓人充滿信心的中國聲音。”他興致勃勃地對記者說。



室外寒冬凜冽，室內討論熱烈。會議期間，百餘位來自中國的各界代表在不同分論壇上積極發聲，表達與各國開展合作、共促經濟增長的意願。



“我很認可中國在全球經濟中發揮的關鍵作用。”世界經濟論壇執行董事傑里米·尤爾根斯表示，在全球經濟復甦乏力的情況下，中國順利完成2024年經濟社會發展主要目標，繼續為全球經濟增長作出重要貢獻。“論壇上，與會嘉賓們都在關注中國提振內需的措施，中國經濟穩定增長對各國而言都是利好消息。”



“2024年夏季達沃斯論壇期間，我訪問了中國多個城市。中國的現代化程度給我留下了深刻印象，也讓我對拉中合作有更高期待。”來自智利的世界經濟論壇全球傑出青年阿萊航德羅·佩雷斯說，在雙方共同努力下，拉中務實合作不斷取得新進展，“期待雙方經貿合作不斷向著更大規模、更廣領域、更高水平邁進”。