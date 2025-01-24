津巴布韋青年舞獅團體驗中國春節

中評社北京1月24日電／據新華社報導，南半球的盛夏，艶陽高照。在津巴布韋首都哈拉雷西郊的一處空地上，幾名津巴布韋青年身著中國傳統舞獅服裝翻滾跳躍，汗水很快浸濕了他們的衣襟。



在11日落幕的津巴布韋華僑華人新春廟會上，這支成立不久的津巴布韋舞獅團體完成了自己的首秀，一時間“俘獲”了眾多粉絲。



“雖然這是我們第一次登台表演舞獅節目，但觀眾不停地給我們拍照、要求跟我們合影，讓我感覺自己成了大明星！”隊長蒂查奧納·齊穆托說。



齊穆托和其餘6名隊員是職業雜技演員，2018年他們共同組建了“黑星雜技團”。憑借驚險的雜技表演，他們在當地聲名鵲起，還多次獲邀出國演出。



去年，雜技團在一名當地朋友推薦下開始練習中國舞獅表演。儘管一招一式全憑跟著網絡視頻自學，但隊員們憑借扎實的雜技和舞蹈功底很快掌握了要領。



儘管是第一次接觸舞獅並在新年伊始就登台表演，但他們已愛上這項中國傳統技藝，中國觀眾的掌聲更讓他們收穫了滿滿的成就感。



“當我穿上舞獅裝時，我感到特別興奮。我感覺自己就像一頭獅子，一頭真正的獅子！”齊穆托說。



津巴布韋是獅子在非洲大陸的主要分布區之一。在當地文化中，馳騁在草原上的非洲雄獅是勇敢和力量的象徵。