上證紅利質量指數等4條指數正式發布

中評社北京1月24日電／據新華社報導，為進一步豐富紅利指數體系，為市場提供更多投資標的，上海證券交易所和中證指數有限公司1月24日正式發布4條紅利指數，分別為上證紅利質量指數、上證180紅利質量指數、上證紅利增長指數和上證180紅利增長指數。



其中，上證紅利質量指數和上證180紅利質量指數分別從上證180指數樣本空間、上證180指數樣本中選取分紅穩定、股息率較高且盈利持續性較好的上市公司證券作為指數樣本，反映相應樣本空間中具有較強分紅和盈利能力特徵的上市公司證券的整體表現，指數樣本數量均為50只。



上證紅利增長指數和上證180紅利增長指數分別從上證180指數樣本空間、上證180指數樣本中選取歷史分紅增長情況良好、分紅增長潛力較高的上市公司證券作為指數樣本，反映相應樣本空間中分紅連續增長的上市公司證券的整體表現。上證紅利增長指數和上證180紅利增長指數的樣本數量分別為50、30只。



近年來，在相關政策引導下，上市公司分紅水平持續提升。上交所數據顯示，2024年滬市上市公司合計分紅1.9萬億元。截至2024年末，滬市有504家上市公司披露中期分紅，數量較2023年同比增長375%，分紅金額達5800億元，同比增長186%。



受益於上市公司分紅行為的持續改善，境內紅利指數化投資規模迎來快速增長。據上交所統計，目前境內紅利指數公募基金總規模已增至約1400億元。上交所和中證指數公司積極助力紅利指數化投資生態建設，目前已累計發布90餘條紅利指數，產品跟蹤規模合計約1200億元。