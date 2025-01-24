外交部亞洲司司長會見馬來西亞大使

外交部亞洲司司長劉勁鬆會見馬來西亞駐華大使諾曼（圖片來源：外交部網站） 中評社北京1月24日電／據外交部網站消息，2025年1月24日，外交部亞洲司司長劉勁鬆會見馬來西亞駐華大使諾曼，雙方就中馬雙邊關係發展進行了親切友好的交流。雙方回顧去年中馬建交50周年系列高層交往以及精彩紛呈的建交慶祝活動，表示將共同努力，繼續以兩國領導人重要共識為指引，加強戰略溝通，深化友好交流，推進各領域務實合作，為中馬命運共同體建設注入強勁動力。



雙方還就區域合作以及共同關心的問題交換了意見。