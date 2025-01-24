中國駐印尼大使館推“歡樂春節”迎新年

1月23日，在印度尼西亞雅加達，中國駐印尼大使王魯彤在使館舉辦的新春招待會上致辭。（圖片來源：中國駐印尼大使館文化處） 中評社北京1月24日電／據新華社報導，記者23日自中國駐印度尼西亞大使館獲悉，為慶祝2025年農曆蛇年春節，使館計劃自1月中旬至2月中下旬推出“歡樂春節”系列活動，涵蓋體育、電影、文化展示、互動體驗等多個領域，旨在展現中華傳統文化的魅力，推動中印尼兩國文化交流。



自1月18日至2月18日，“文化的碰撞、閃亮的火花”中華文化在印尼的傳承文化節將通過展覽和互動活動，生動呈現中華文化在印尼的傳承與發展。1月19日至28日，“行走的年夜飯”將為中印尼民眾帶來共品美食、共享歡樂的溫馨體驗。此外，印尼多地的孔子學院和中文教學機構也將在新春期間舉辦豐富的文化活動，如組織春節習俗講解、古詩學習、剪紙等中華文化體驗活動。



2月7日至17日，將舉辦“丹青敘友—中國當代書畫名家作品展”，通過藝術作品展現兩國深厚的友誼。2月13日至22日，印尼網紅大V還將前往北京、重慶和湖南旅行采風，體驗中國新春氛圍並記錄中國風情。



使館文化處指出，隨著春節成功列入聯合國教科文組織人類非物質文化遺產代表作名錄，中國駐印尼使館精心策劃，在印尼全國範圍內推出“歡樂春節”系列活動，希望通過這些活動進一步促進中印尼民心相通，為兩國關係發展注入更多活力。