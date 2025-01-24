甘肅通報5起違反中央八項規定精神問題

中評社北京1月24日電／據中央紀委國家監委網站消息，春節將至，甘肅省紀委監委公開通報5起違反中央八項規定精神典型問題。具體如下。



1.蘭州交通大學原黨委常委、副校長李宗義長期違規收受禮品、禮金，接受可能影響公正執行公務的宴請和旅遊活動安排，長期借用管理服務對象車輛等問題。2013年至2024年，李宗義在擔任甘肅機電職業技術學院黨委書記，蘭州交通大學黨委常委、副校長期間及退休後，長期收受多名下屬、私營企業主所送禮品、禮金及購物卡；多次接受可能影響公正執行公務的高檔宴請，飲用高檔白酒、食用高檔菜肴；與家人在節假日共同接受私營企業主安排的旅遊活動，相關費用由私營企業主支付；長期借用管理服務對象車輛。李宗義還存在其他嚴重違紀違法問題，被開除黨籍，涉嫌犯罪問題被移送檢察機關依法審查起訴。



2.張掖市民樂縣委原書記李作明長期違規收受禮品、禮金，接受可能影響公正執行公務的旅遊活動安排等問題。2014年至2024年，李作明在擔任臨洮縣委常委、常務副縣長，民樂縣委副書記、縣長，縣委書記期間，長期收受多名下屬、私營企業主所送禮品、禮金；與家人共同接受私營企業主安排的旅遊活動，相關費用由私營企業主支付。李作明還存在其他嚴重違紀違法問題，被開除黨籍、開除公職，涉嫌犯罪問題被移送檢察機關依法審查起訴。



3.嘉峪關市人民檢察院原黨組成員、副檢察長李軍虎違規收受禮品、禮金和消費卡，接受可能影響公正執行公務的宴請，違規公款旅遊，違規操辦其子婚宴等問題。2012年至2023年，李軍虎在擔任嘉峪關市城區人民檢察院檢察長，市人民檢察院黨組成員、副檢察長期間，多次收受多名私營企業主所送禮品、禮金和消費卡；長期接受私營企業主安排的宴請；借公務出差、培訓之機違規公款旅遊，相關費用由市人民檢察院報銷；在操辦其子婚宴期間，違規收受下屬、律師及私營企業主等所送大額禮金。李軍虎還存在其他嚴重違紀違法問題，被開除黨籍、開除公職，涉嫌犯罪問題被移送檢察機關依法審查起訴。



4.蘭州市婦幼保健院原黨委書記、院長楊言軍違規收受禮品、禮金，接受可能影響公正執行公務的宴請等問題。2018年至2024年，楊言軍在擔任蘭州市婦幼保健院黨委書記、院長期間，多次收受多名下屬和私營企業主所送禮品、大額禮金；多次接受私營企業主在高檔酒店、企業內部食堂安排的宴請，飲用高檔白酒。楊言軍還存在其他嚴重違紀違法問題，被開除黨籍、開除公職，涉嫌犯罪問題被移送檢察機關依法審查起訴。



5.慶陽市環縣人大常委會原黨組副書記、副主任郝興中長期違規收受禮品等問題。2013年至2024年，郝興中在擔任環縣縣委農村工作部部長，縣人大常委會黨組副書記、副主任期間，長期收受多名管理服務對象所送禮品；將本應由個人支付的相關費用，交由私營企業主支付。郝興中還存在其他嚴重違紀違法問題，被開除黨籍，涉嫌犯罪問題被移送檢察機關依法審查起訴。