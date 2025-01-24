工商銀行召開從嚴治黨暨紀檢會議

中評社北京1月24日電／據中央紀委國家監委網站消息，日前，工商銀行召開2025年全面從嚴治黨暨紀檢監察工作會議，傳達學習貫徹二十屆中央紀委四次全會精神，總結全行2024年全面從嚴治黨及紀檢監察工作，部署2025年任務。



工商銀行黨委書記廖林強調，全行要把學習貫徹習近平總書記在中央紀委四次全會上的重要講話精神，與貫徹落實黨的二十屆三中全會、中央經濟工作會議精神等緊密結合起來，堅定擁護“兩個確立”，堅決做到“兩個維護”，推動全面從嚴治黨從嚴治行向縱深發展，並部署2025年全面從嚴治黨重點任務：聚焦政治引領，錘煉對黨忠誠的政治品格；聚焦巡視整改，推動解決突出問題；聚焦正風肅紀，鞏固黨紀學習教育成果；聚焦風腐同查同治，推動正風反腐一體深化；聚焦健全體系，全鏈條壓實全面從嚴治黨責任。



駐工商銀行紀檢監察組組長楊少俊指出，準確把握黨風廉政建設和反腐敗鬥爭形勢，堅定不移把反腐敗鬥爭向縱深推進。強化全面從嚴治黨政治責任，加大反腐敗力度，以專項治理重拳糾治“四風”頑疾。持續強化政治監督，保障黨中央重大決策部署落地見效。緊盯“關鍵少數”特別是“一把手”，規範權力運行。



會上，為2024年度工銀成就獎（紀檢監察）的獲獎集體和個人代表頒獎，激勵全行廣大幹部員工特別是紀檢監察幹部擔當作為、幹事創業。為強化外部監督，來自全行各級機構的16名幹部員工被正式聘任為駐工商銀行紀檢監察組第一屆特約監督員。他們將發揮監督約束、參謀咨詢、橋梁紐帶作用，助力提升紀檢監察工作規範化法治化正規化水平。



這次會議既是工作部署會，也是警示教育會。與會同志集體觀看專題警示教育片，片中剖析了近兩年查處的部分總行直管機構“一把手”嚴重違紀違法典型案件。會上還發放了有關懺悔錄，持續釋放緊盯關鍵一嚴到底、全面從嚴查處腐敗的鮮明信號，警示教育各級黨員領導幹部以案為鑒、自警自省，嚴於律己、嚴負其責、嚴管所轄。



2024年，工商銀行黨委與駐工商銀行紀檢監察組同題共答、同向發力，馳而不息正風肅紀反腐。2025年將繼續堅持嚴的基調、嚴的措施、嚴的氛圍，縱深推進反腐敗鬥爭，專項整治“四風”等問題，鞏固提升政治監督質效，強化科技和人才賦能，打造忠誠乾淨擔當、敢於善於鬥爭的紀檢監察鐵軍，為金融服務中國式現代化提供堅強保障。