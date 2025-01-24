青海通報6起違反中央八項規定典型問題

中評社北京1月24日電／據新華社報導，春節臨近，為進一步嚴明紀律，釋放全面從嚴、一嚴到底強烈信號，青海省紀委監委24日通報6起違反中央八項規定精神典型問題。



西寧市委原副書記汪山泉違規接受宴請、收受禮品等問題。2018年至2024年，汪山泉攜家人赴三亞、長沙、杭州等地療養、體檢、旅遊時，接受私營企業主易某等人提供的宴請及住宿、租車等服務，多次收受私營企業主朱某某等人名貴煙酒、黃金製品等禮品，折價40餘萬元。汪山泉還存在其他嚴重違紀違法問題。2024年11月，汪山泉受到開除黨籍、開除公職處分，涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴。



海東市委原常委、互助土族自治縣委原書記強建海違規接受宴請、收受禮品禮金等問題。2015年至2023年，強建海多次接受私營企業主王某某、趙某某在飯店及公司內部食堂等場所宴請，多次收受私營企業主武某某等人名貴煙酒及禮金110餘萬元，轉賣大量煙酒獲利140餘萬元。強建海還存在其他嚴重違紀違法問題。2024年11月，強建海受到開除黨籍、開除公職處分，涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴。



海東市原副市長魏成玉違規接受宴請、收受禮品禮金等問題。2016年至2023年，魏成玉多次接受私營企業主任某某、徐某某等人在公司內部食堂、農家院等場所宴請，收受私營企業主戴某某等人名貴煙酒、高檔服裝等禮品及禮金，折價70餘萬元。魏成玉還存在其他嚴重違紀違法問題。2024年11月，魏成玉受到開除黨籍、開除公職處分，涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴。



其他3起典型案例分別為：海北藏族自治州應急管理局原副局長劉國柱、門源回族自治縣原副縣長鄭有鵬等人違規吃喝問題。民和農村商業銀行股份有限公司黨支部書記、董事長李文楠公車私用問題。海西蒙古族藏族自治州青海油田社會服務中心黨建指導部部長劉鎮公款報銷應由個人承擔的費用問題。