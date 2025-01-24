2024年全國火災形勢總體保持平穩

中評社北京1月24日電／據新華社報導，國家消防救援局政策法規司高級指揮長劉激揚24日表示，2024年，全國火災形勢總體保持平穩，消防救援隊伍共接報火災90.8萬起，其中接報較大火災、重大火災分別為70起、3起，均比2023年減少2起。



劉激揚在當日舉行的國家消防救援局新聞發布會上介紹，2024年，戶外火災及小火居多，建構築物火災39.1萬起，占火災總數的43.1%；農村地區火災占比相對較大，共計53.4萬起，占比為58.8%；從查明起火原因的火災看，因電氣故障引發29.3萬起、占比為32.3%，因生活用火不慎引發19.8萬起、占比為21.8%，因吸煙、遺留火種引發的火災分別占總數的15.3%和15%。



接報處置警情方面，2024年全國消防救援隊伍共接報處置各類警情235.8萬起，比2023年增加10.1%，共出動消防救援人員2537.4萬人次、消防車458.6萬輛次，從災害現場營救被困人員21.5萬人，疏散遇險人員16.6萬人。湖北武漢黃陂區前川消防救援站、安徽臨泉交通路消防救援站、安徽阜陽潁州區西湖大道消防救援站，全年出動都在2000次以上，平均每天6到7次。同時，森林消防隊伍撲救森林草原火災143起、擔負綜合救援任務377起，共出動消防救援人員14.6萬人次。



春節即將來臨，節慶活動集中，各類火災風險和不安全因素增多。劉激揚表示，從歷年火災形勢來看，春節的除夕、初一兩天將達到全年火災的峰值，國家綜合性消防救援隊伍將加強監督檢查和應急值守，保障群眾歡度新春佳節。同時也提醒全社會關注消防安全，平安過年。