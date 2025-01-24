山西省長治市政協原副主席楊江波被開除黨籍

中評社北京1月24日電／據央視新聞報導，據山西省紀委監委消息，日前，經山西省委批准，山西省紀委監委對長治市政協原副主席楊江波嚴重違紀違法問題進行了立案審查調查。



經查，楊江波喪失理想信念，背離初心使命，對黨不忠誠不老實，對抗組織審查；無視中央八項規定精神，收受禮品、禮金及消費卡，接受可能影響公正執行公務的旅遊安排，將應當由本人支付的費用由他人支付，借用管理服務對象車輛及大額錢款；違反組織原則，不按規定報告個人有關事項；廉潔底線失守，收受禮金和消費卡，利用職權為親友經營活動謀取利益，利用職務上的便利，為他人在工程承攬、醫療設備供應、款項結算等方面謀利，並非法收受巨額財物。



楊江波嚴重違反黨的政治紀律、組織紀律、廉潔紀律、生活紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄犯罪，且在黨的十八大後不收斂、不收手，性質嚴重，影響惡劣，應予嚴肅處理。依據《中國共產黨紀律處分條例》《中華人民共和國監察法》《中華人民共和國公職人員政務處分法》等有關規定，經山西省紀委常委會會議研究並報山西省委批准，決定給予楊江波開除黨籍處分；按規定取消其享受的待遇；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一並移送。