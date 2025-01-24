達沃斯論壇與會者呼籲反對保護主義

中評社北京1月24日電／據新華社報導，世界經濟論壇2025年年會正在瑞士達沃斯舉行。多位與會嘉賓認為，加強國際合作、反對貿易保護主義，是各方共渡難關、推動全球經濟復甦的關鍵所在。



年會開幕前發布的《首席經濟學家展望》報告顯示，超半數受訪專家不看好2025年經濟走勢。這一悲觀預期反映了貿易保護主義和全球經濟碎片化趨勢的加劇，以及公共債務和高通脹對經濟增長的持續拖累。



在這一背景下，唯有加強國際合作、反對貿易保護主義，才能幫助各方共渡難關、推動全球經濟復甦，這一點已成為與會嘉賓的普遍共識。



世界貿易組織總幹事伊維拉表示，貿易“小圈子”化將對全球經濟造成嚴重負面影響，歷史證明，關稅戰不會讓任何人受益。她指出：“如果我們進行針鋒相對的報復，不管是25%的關稅還是60%的關稅，我們將會回到20世紀30年代的水平，我們將看到全球國內生產總值損失達到兩位數。這是災難性的。”伊維拉呼籲國際社會著眼長遠，致力於打造健康、可持續的全球供應鏈，以進一步增強全球經濟韌性。



世界經濟論壇總裁博爾格·布倫德表示，在當前地緣政治緊張、經濟不穩定和氣候危機頻發的背景下，全球合作比以往任何時候都更加重要。他在接受新華社記者採訪時強調，儘管當今世界充滿競爭，許多國家日益內顧，但合作依然是應對共同挑戰的唯一有效路徑。“面對全球性問題，我們需要找到全球性解決方案。”



他援引國際貨幣基金組織的數據表示，嚴重的“脫鈎”和高關稅可能使全球經濟萎縮7%。他呼籲各國加強對話，妥善處理關稅等關鍵問題，避免“脫鈎斷鏈”。



東盟秘書長高金洪指出，東盟始終是開放且以規則為基礎的多邊貿易體系的堅定支持者，任何形式的單邊主義或保護主義政策都將對現有多邊體系造成破壞。他強調，通過互利共贏的合作，各方都能共享開放貿易帶來的紅利。因此，東盟將繼續通過各種自由貿易協定，與全球合作夥伴保持緊密合作。



越南總理範明政表示，若想全面擁抱“智能時代”，國際社會需要採取以人為本、包容性強且具有全球視野的方針。他呼籲各國攜手打擊保護主義，推動貿易合作，以促進全球共同發展。

