亞太需要團結合作　而非分裂對抗

中評社北京1月24日電／據中國日報報導，在國際局勢危機四伏、動蕩不安之際，中國希望有關方面多做有助於增進各國互信與合作的事情，而不是通過拉幫結派加劇分歧和對抗。中國一貫主張，國與國之間的合作不應針對第三方，搞集團政治和陣營對抗不會帶來和平與安全，不利於亞太和世界的穩定。



然而，澳大利亞、印度、日本和美國四國外長1月21日在華盛頓舉行會晤並發表聯合聲明，老調重彈，重復美國上屆政府為“四方機制”編造的虛假敘事，重申所謂對“自由開放的印太”的共同承諾，以及“強烈反對任何試圖以武力或脅迫手段改變現狀的單邊行動”，對此人們不需要多麼敏銳的洞察力就能讀懂其中的潛台詞。



其實，中國在有關海域的活動合理合法，無可非議，他們卻說三道四，煽風點火，製造緊張。這也不足為奇，因為此次會議是由美國新任國務卿魯比奧主持，他一貫表現出對中國的強烈關注。美國新總統給他的部門提出的三點要求是讓美國更安全、更強大、更繁榮，總之“美國優先”，這對亞洲來說可不是什麼吉兆。



從最初加強美軍在亞太地區部署的“亞太再平衡”，再到當前的“印太”戰略，美國歷屆政府日益將美國戰略重點轉向亞太，導致地區安全前景惡化，破壞地區和平、穩定與發展。



為了維護自身霸權、謀求地緣私利，美國上屆政府將亞太地區原有的政治、經濟和安全合作機制拋在一邊，拉幫結夥，不斷組織聯合軍演和聯合巡邏，製造緊張和恐懼。



隨著白宮易主，美國的地區盟國擔心白宮新主人執迷於“美國優先”，導致其孤立無援。他們想尋求保證，避免在“美國優先”的擠壓下淪為犧牲品，但美國需要他們作出更多的投入。



當前，全球局勢複雜嚴峻，壓倒一切的優先事項是確保和平穩定的發展環境。如果美國新一屆政府繼續推行和加強“印太”戰略，不僅會使亞太乃至世界局勢更加動蕩，也不會讓美國更加安全、強大或繁榮。