萬立駿赴北大看望慰問僑界專家謝曉亮院士

中評社北京1月24日電／據中國僑聯報導，在新春佳節來臨之際，中國僑聯黨組書記、主席萬立駿看望僑界科技專家，代表中國僑聯向廣大歸僑僑眷和海外僑胞致以新春祝福。



1月22日上午，萬立駿主席來到北京大學，在北京大學黨委書記郝平的陪同下看望慰問北京大學理學部主任、昌平實驗室主任、中國科學院院士謝曉亮，詳細瞭解他回國後工作和生活情況，認真聽取他對僑聯工作的意見建議。萬立駿表示，謝曉亮院士是生物物理化學基礎科學研究領域的世界知名專家，也是歸僑科學家中的典範，在多項領域取得可喜成績，既傳承弘揚了錢學森先生等老一輩科學家“留學報國”的優良傳統，又生動踐行了新時代科學家精神，值得充分肯定，並勉勵他繼續發揮自身優勢，在加強國際交流合作等方面發揮作用。



萬立駿表示，習近平總書記對科技、人才工作高度重視，黨的二十屆三中全會擘畫了進一步全面深化改革、推進中國式現代化的宏偉藍圖，對於推進科技體制改革作出重要部署。國家要實現高水平科技自立自強，突破“卡脖子”技術，需要包括僑界專家在內的科技人才發揮作用。



萬立駿指出，僑聯是黨和政府聯繫廣大歸僑僑眷和海外僑胞的橋梁紐帶，各級僑聯組織要堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，貫徹習近平總書記關於僑務工作的重要論述，結合世情國情僑情發展變化，緊緊圍繞國家發展需要，深入思考新形勢下如何創新僑聯工作方式方法，進一步扎實做好人才和科技工作，為強國建設民族復興凝聚起僑界團結奮鬥的磅礴力量。



謝曉亮介紹了近期開展的主要工作，回顧了回國前後的歷程，特別提到2014年5月習近平總書記在北京大學考察時對他的勉勵讓他深受感動、倍感鼓舞。他對黨和政府的關懷重視心懷感恩，對中國僑聯和萬立駿主席的關心慰問表示感謝，對以習近平同志為核心的黨中央引領中國式現代化新征程充滿信心，表示將牢記習近平總書記在同黨外人士共迎新春時提出的三點希望，繼續發揮作用、多作貢獻，積極投身強國建設。



北京大學黨委副書記、統戰部部長薑國華（兼），中國僑聯經科部副部長（主持工作）許華坤，辦公廳副主任張淩陪同參加有關活動。