遙控移動充電車在北京高速服務區首“上崗”

中評社北京1月24日電／據科技日報報導，記者23日從國網北京電力公司獲悉，該公司已對北京市108座充電站完成兩輪集中“體檢”，並首次在高速公路服務區充電站使用遙控移動充電車，全力滿足春節百姓綠色出行需求。



“遙控移動充電車是國網北京電力公司首次在高速服務區試點應用，具備60千瓦直流快充功能，約30分鐘就可將電量從5%提高到50%左右，為車主提供緊急充電服務。春節期間，我們在京藏高速百葛服務區和京哈高速田家府服務區各配備了1輛。”國網（北京）新能源汽車有限公司副總經理楊光說。



遙控移動充電車充電方式靈活，工作人員可通過遙控方式操作至待充電車輛附近，車主通過掃碼登錄開啟充電流程後即可進行補電。目前，國網北京電力公司共在北京22個高速公路服務區建設了126台充電樁，為滿足春運充電需求，在充電密集的京港澳高速竇店、大廣高速密雲、京藏高速百葛服務區共增設了9台臨時直流充電樁。



結合北京市2025年春節文旅活動特點和市民出行需求，國網北京電力公司動態優化保障站點，實現高速公路服務區、交通樞紐、大型商超、重點景區、冰雪文旅活動場所等多點位覆蓋。



“今年我們在原有22個高速公路服務區、5個交通樞紐、61個重點景區基礎上，又新增了五棵鬆華熙、八達嶺奧萊等13個大型商超，懷柔懷北、密云云佛山滑雪場等5個冰雪文旅活動場所充電站，總計108座充電站點1833台充電樁。”國網北京電力公司營銷部市場處處長王洪彪介紹。



據瞭解，春節期間，國網北京電力公司共安排155名運維人員，每天開展2輪次現場巡檢，同時將通過遠程監控平台，對充電樁使用情況進行實時監測，靈活調整服務力量，確保響應及時。