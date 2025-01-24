冰火兩重天！山火和罕見冬季風暴席捲美國

中評社北京1月24日電／據央視新聞報導，近期，美國洛杉磯地區的山火仍在持續。



當地時間22日上午，美國加州洛杉磯北部卡斯泰克湖附近新燃起一處山火。



加州林業和消防局稱，該起山火在強風的推動下，已迅速蔓延至40平方公裡，目前火勢僅14%得到控制。當地警方稱該地區已有超過5萬居民收到疏散命令或警告。



當地時間23日，美國加州州議會通過了一項超過25億美元的火災救援計劃，以應對近期洛杉磯地區的火災。



從21日開始，一場罕見的冬季風暴席捲了美國南部多州，導致高速公路關閉、大量航班取消或延誤、100多萬名學生停課。



據美媒報導，受冬季風暴影響，美國南部多個州已宣布進入緊急狀態。在美國南部沿墨西哥灣地區，多個主要機場航班被大量取消，近30條州際公路交通中斷，中小學、政府機構和大量商店餐館暫停開放。



美國國家氣象局數據顯示，路易斯安那州新奧爾良部分區域單日積雪厚度超過13厘米，打破1963年創下的單日最大積雪厚度紀錄；亞拉巴馬州莫比爾單日積雪厚度達到13.7厘米，打破1881年創下的紀錄。



氣象專家預計，美國有將近7000萬人不同程度地受到寒冷天氣的影響。



美國國家氣象局已對東南部八個州的部分地區發布風暴預警，並稱其中一些地區可能出現創紀錄的低溫。此外，美國中西部一些地區也可能會出現極寒天氣。