特朗普開啟“叢林法則”的“黃金時代”

中評社北京1月24日電／據大公報報導，當地時間1月20日，特朗普2.0拉開帷幕。特朗普再次當選美國總統後，這位商人總統的話語模式變得更加不可捉摸。特朗普在其就職演說強調，美國將告別衰退，迎來“黃金時代”，讓美國成為令人羨慕的國家，不再被其他國家所利用。特朗普雖然沒有再提第一任期的“讓美國再次偉大”，但美國“黃金時代”的說法並未脫離其第一任期的基調，而且還增加了經濟改革、能源政策和貿易政策的諸多新內容。



相比特朗普上個任期的“逢奧（巴馬）必反”，特朗普這個任期的“逢拜（登）必反”更為徹底。特朗普不但撤銷了78項拜登政府發布的行政命令，同時簽署逾百項新的行政命令，包括再次開啟“退群”模式，退出《巴黎氣候協定》和世界衛生組織；封鎖美墨邊境，阻止非法移民“災難性入侵”；終止“出生公民權”；恢復死刑；終止綠色能源政策，大力開採石油等。特朗普當然不會遺忘其標誌性的關稅政策，先表示考慮從2月1日起對加拿大和墨西哥進口的商品加征25%關稅，之後又稱考慮對中國進口的商品加征10%關稅。特朗普還要建立涉外稅務局，專門負責對外國商品徵稅。



為了回報馬斯克的支持，特朗普2.0專門成立由馬斯克領銜的政府效率部，向美國官僚主義開刀。特朗普還把墨西哥灣改稱為美國灣，揚言要收回巴拿馬運河，特朗普的“擴張主義”也不是說著玩的。在隨後的記者問答環節，特朗普對格陵蘭島的覬覦毫不掩飾，認為格陵蘭島關乎美國國家安全。眾所周知，一旦陷入國家安全套路，美國為達目的就會不擇手段。



特朗普搞了一場反傳統的總統就職典禮，也拉出了一系列回歸傳統的政策清單。浮華與雜亂，顛覆與回歸，顯擺與威懾，謊言與狂狷，混搭為一場稍有荒誕但又真切的政治情景劇，構成了特朗普2.0政治序幕的底色。這樣的啟幕，能夠開啟美國的“黃金時代”嗎？



拜登時代追求的是主流的西方意識形態，即所謂的民主與自由，津津樂道於美國主導的“民主世界大團結”。這種主流的西方意識形態，被所謂“白左”奉為圭臬，而被賦予自以為是的政治正確，不僅習慣於對其他國家指指點點，而且站在道德制高點上製造地緣政治對抗。



從美西方建制派意識形態出發，其實拜登時代才算是成就了西方的“黃金時代”。但是，這種“黃金時代”不過是餘輝夕照。因為倨傲的美西方只能通過地緣政治對抗面對其他國家的崛起，在解決地緣政治衝突上黔驢技窮，也無法破解長期積累的結構性內政問題。更糟的是，西方世界對美國形成了根深蒂固的全方位依賴，美國無法承受對西方國際主義的沉重負擔。