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澳大利亞西部珀斯附近發生叢林大火
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2025-01-24 17:04:33
（圖源：央視新聞）
中評社北京1月24日電／據央視新聞報導，當地時間24日中午，澳大利亞西澳大利亞州首府珀斯東北部發生叢林大火。當地應急部門稱，火勢目前處於失控狀態，已向當地居民發布緊急警告。
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