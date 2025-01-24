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澳大利亞西部珀斯附近發生叢林大火
http://www.CRNTT.com   2025-01-24 17:04:33


（圖源：央視新聞）
　　中評社北京1月24日電／據央視新聞報導，當地時間24日中午，澳大利亞西澳大利亞州首府珀斯東北部發生叢林大火。當地應急部門稱，火勢目前處於失控狀態，已向當地居民發布緊急警告。

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