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外交部樂見各方為解決烏危機發揮建設性作用
http://www.CRNTT.com   2025-01-24 16:46:13


　　中評社北京1月24日電／據新華社報導，就美國總統特朗普日前表示希望中國幫助結束烏克蘭衝突，外交部發言人毛寧1月24日在例行記者會上表示，中方始終認為對話談判是解決烏克蘭危機的唯一可行出路。“我們樂見各方發揮建設性作用，為推動局勢降溫、政治解決危機積累條件。中方將繼續勸和促談，願同各方保持溝通。”

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