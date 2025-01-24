白宮關閉西班牙語網頁　拉丁裔不滿

中評社北京1月24日電／據大公報綜合美聯社報導，美國總統特朗普20日宣誓就職數小時後，白宮官方網站關閉了其西班牙語網頁。特朗普政府此舉招致大量批評。民主黨參議員舒默在X上發帖稱：“删除西班牙語網頁會讓美國同胞更難獲取重要信息，而且對降低美國人的食品雜貨成本毫無作用。”



目前該網頁向用戶顯示“找不到頁面”。網站還顯示一個“返回主頁”按鈕，可將瀏覽者引至一個新頁面，會自動播放特朗普第一任期和競選期間的視頻。此外，白宮在X平台的西班牙語賬號也已暫停使用。



白宮撤掉西班牙語網頁的時間點，恰逢特朗普政府大規模驅逐非法移民，其中大部分來自拉美國家。



白宮副新聞秘書菲爾茲21日表示，特朗普政府正在開發、編輯和調整白宮網站，網站上的一些存檔內容處於停用狀態，並表示政府會致力於在短時間內重新加載這些內容。



報導稱，特朗普在2017年首個任期內就曾删除白宮網站西班牙語網頁，直到前總統拜登2021年上任後，該網頁才得以恢復。



特朗普政府這一舉動引發拉丁裔團體不滿，稱政府並未努力與拉丁裔社區保持溝通。律師助理埃爾南德斯稱，此舉是對支持特朗普的拉丁裔選民的一種侮辱。去年大選結果顯示，特朗普獲得拉丁裔選民的選票較上屆大幅增加13至15個百分點，有分析認為拉丁裔選票是他勝選的關鍵。



根據2023年美國人口普查局統計，大約有4340萬美國人的第一語言是西班牙語，占美國5歲及以上人口的13.7%。