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烏方稱基輔州遭俄軍無人機襲擊致3人死亡
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2025-01-24 17:03:54
中評社北京1月24日電／據央視新聞報導，當地時間1月24日，烏克蘭國家緊急情況局通報稱，當天凌晨基輔州遭俄軍無人機襲擊，造成3人死亡，另有1人受傷。此外，當地多棟公寓樓受損。
目前，俄羅斯方面對此暫無回應。
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