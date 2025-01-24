外交部：中美經貿合作是互利共贏的

中評社北京1月24日電／據新華社消息，針對美方有關希望同中方實現更公平貿易的言論，外交部發言人毛寧1月24日在例行記者會上表示，中美經貿合作是互利共贏的，中國從不刻意追求貿易順差。



“儘管中美之間有分歧和摩擦，但是兩國的共同利益和合作空間是巨大的。雙方可以就此加強對話和協商。”毛寧說。



針對美方有關對華關稅的言論，毛寧表示，貿易戰、關稅戰沒有贏家，不符合任何一方利益，也不利於世界。