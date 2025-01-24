國家郵政局：做好春運寄遞服務保障工作

中評社北京1月24日電／據央視新聞援引“國家郵政局”微信公眾號消息報導，1月24日，國家郵政局召開視頻會議，向各地郵政管理部門和企業總部通報近期氣象預測和行業運行情況，就落實企業主體責任和郵政管理責任、有效應對寒潮雨雪天氣、做好寄遞服務保障工作進行部署。



會議指出，連日來快遞業務量持續處於高位，已有部分從業人員陸續返鄉，末端投遞壓力較大。近期將出現寒潮雨雪天氣，各地郵政管理部門、各企業要高度重視，始終牢記“小快遞、大民生”的理念，保持“時時放心不下”的責任感緊迫感，切實落實企業主體和屬地監管“兩個責任”，抓牢抓實防範寒潮雨雪天氣各項措施，全力處置在途快件，切實維護郵政快遞業安全穩定運行。



會議要求，各企業要主動開展形勢研判，統籌業務量預測、人員在崗比例和天氣預報等情況，綜合制定針對性措施。要採取有效措施穩崗留人，維護年前寄遞服務正常運轉。要切實履行服務承諾，全力完成“年貨節”快件妥善投遞。要加強能力儲備，積極應對天氣帶來的不確定性變化。要暢通投訴渠道，建立與用戶有效溝通機制，盡力做好解釋說明。對於因延誤、毀損給用戶造成的損失，要主動做好賠付，滿足合理訴求。要優化對網點和快遞員考核，保護員工積極性和合法權益。對天氣異常造成的極端情況，要加大資金投入，引導員工快速到崗復工。要落實勞動法有關要求，按照法定標準支付節假日工資。



會議強調，各地郵政管理部門要強化節前監督檢查，通過視頻調度、實地督導、系統摸排等方式掌握實際情況，加強形勢研判，制定工作措施。對重視程度不夠、準備工作不足、落實情況不力的企業加大督促力度，切實履行監管責任。要在春節期間加強行業運行監測，因地制宜開展檢查，動態瞭解行業運行情況，及時處置突發問題。要嚴格執行值班值守工作要求，並及時、準確報送信息。對國家郵政局郵政業運行監測和指揮調度工作專班轉辦的問題線索，要按時報送處置情況。