全球南方學術分論壇：台灣東亞和平力量聯動

“全球南方學術論壇(2024)”在上海舉辦。 中評社北京1月25日電(作者 呂新雨)2024年12月5日至6日,“全球南方學術論壇(2024)”在上海成功舉辦。論壇主題為“全球南方與世界現代化”,其中特別設置了“新冷戰、台灣海峽與東北亞局勢”分論壇。



本場分論壇設置的目的,是希望接續中國台灣社會主義統一派前輩林書揚、陳映真推動的“全亞洲反對美日帝國主義宰制與侵略運動”(Asia-Wide Campaign against U.S.-Japanese domination and aggression of Asia,AWC),重新鏈接亞洲反戰和平力量。通過把中國台灣問題放置在全球南方的視野之中,強化台灣與東北亞地區和平與發展的連帶關係,有效幫助全球南方朋友理解中國台灣立場。分論壇得到上海海峽兩岸研究會的指導和支持。



分論壇參加的人員有:中國台灣勞動黨主席吳榮元、韓國民眾民主黨秘書長金大峰、日本反對導彈基地宮古島居民聯絡會共同代表清水早子、日本沖繩大學地域研究所特別研究員具志堅隆松、亞洲共同行動日本聯絡會議全國事務局成員迫田英文、東南亞冷戰暨新馬左翼運動歷史獨立研究員陳劍、原上海市人民政府參事季平。他們分享了各自在東北亞不同地方進行的反帝、反殖爭取和平鬥爭歷程和相關思考,批判了“台灣有事論”,共同表達對美國發動新冷戰企圖的擔憂與譴責、對中國國家統一的支持。現將論壇中提出的重要問題、各方觀點及建議梳理如下: