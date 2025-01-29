中評鏡頭：後冬奧時代　北京冬日裡浪漫滑雪

南山滑雪場朋友們正在相互分享滑雪技巧、動作分解及注意事項。（中評社 葉佳怡攝） 中評社北京1月29日電（實習記者 葉佳怡）在“後冬奧時代”，浪漫的冬日裡，在北京來一場滑雪是怎樣的體驗？中評社記者在北京南山雪場看到，北京許多滑雪愛好者穿上帥氣的雪服，帶上自己的雪板、雪鞋、雪鏡和頭盔，正在和家人朋友們暢快淋漓地體驗著滑雪的快樂。



一名在雪場滑雪的大學生對中評社記者說：“南方人對於下雪一直很新奇，對於滑雪更是情有獨鐘，尤其是2022年北京冬奧會真正點燃了我對滑雪的向往。”



陽光傾灑在雪道上，反射出耀眼的光芒，中評社記者乘坐纜車去到雪坡頂端，纜車和雪坡頂對於輕微恐高的記者並不友好，儘管心中打著退堂鼓，但仍然堅持完成這場滑雪之旅。深吸一口氣，微微屈膝，身體前傾，腳尖向內輕輕用力，便如離弦之箭般衝了下去。風在耳邊呼嘯而過，臉上有著絲絲涼意，心中卻充滿成就感。雪板在雪面上飛速滑行，濺起層層雪花，雙手微微張開尋找平衡，膝蓋隨著雪道的起伏轉彎靈活運動，努力控制速度與方向。遇到一個小陡坡，順勢起跳，短暫地脫離了地面，那一瞬間，仿佛時間都停止了，衹有無盡的自由和暢快。落地時，雪板穩穩地扎進雪里，濺起一片雪花，迅速調整姿勢，繼續向下衝刺。臨近終點，將雪板呈內八字減速，最終穩穩地停下。滑雪帶來的刺激與快樂讓每一位滑雪者都沉浸其中，意猶未盡。



此外，記者還瞭解到，每到冬季，許多家長都非常關注各類滑雪教學、雪場設施、雪場開板等消息，很樂意帶著自己的孩子到雪場練習滑雪、娛樂滑雪以及滑雪團建等，家長們表示，希望通過滑雪這項運動，培養孩子的運動素質，陪伴孩子娛樂放鬆，增強和孩子的溝通交流。滑雪已經不僅僅是一項簡單的運動，更是連接家人和朋友的紐帶。



2022年北京冬奧會的舉辦帶動了超過3億中國人參與冬季運動，儘管2022年北京冬奧會已結束，但人們對滑雪的喜愛和向往之情正油然而生。全國各地各種冬季運動基礎設施的完善使這個曾經充滿異國情調且價格昂貴的滑雪運動變得比以往任何時候都更容易接觸。同時，對於冬季運動起步相對較晚的中國來說，越來越多的國民逐漸參與滑雪這項運動，巨大的市場潛力也正逐步顯現。