快評：中美關係仍有可塑性　需加強戰略溝通

中評社快評/華東師範大學兩岸交流與區域發展研究所所長仇長根投書中評社，分享對美國總統特朗普未來對華對台政策走向的觀察。仇長根認為，觀察特朗普2.0開局，中美關係後續發展與改善可以審慎期待：特朗普首任四年與中國打過交道，彼此並不陌生，曾應國家主席習近平邀訪到京，習主席也曾親臨美國與其在“海湖莊園”會晤。去年12月“海湖莊園”首次記者會特朗普說：“中國和美國可以一起解決世界上所有的問題”，可視為其釋放的一個積極信號。“萬事開頭難”，特朗普就職前中美元首互動具正向積極意義。1月17日習主席“應約”與他通話表示“中美可以成為夥伴和朋友”，強調“台灣問題事關中國國家主權和領土完整，希望美方務必慎重處理”。特朗普表示“希望繼續保持對話溝通”“期待盡早同習主席見面（表態百日內訪中）”。兩國元首同意“建立戰略溝通渠道，就兩國共同關心的重大問題保持經常性聯繫”……可預期，未來中美關係走向“競爭、對抗”格局是趨勢；“協商、合作”方面也有機會。



仇長根的觀察和判斷極為重要，我們也相當認同。



近些年中美關係不佳是事實，目前的競爭甚至對抗格局雖有結構性的原因，但某種程度而言也是被塑造出來的，未來發展仍有很大的不確定性和不可預測性。



不過盡管如此，中美關係仍有很大的協商、合作的潛力和空間。而且可以肯定的是，中美雙方元首都認為兩國關係很重要，都有穩定和改善兩國關係的意願，都釋放出積極的信號。包括在台灣問題上，中國充分闡明了基本的原則立場，並提醒美方務必審重處理，而特朗普顯然也認知到中國的核心關切，以及處理好台灣問題的重要性。



因此，盡管中美關係還面臨很多挑戰，未來發展還有很大的不確定性，但在特朗普剛上任的當下，雙方都應首先致力於把握一切可能改善和發展兩國關係的機會，加強戰略溝通，引導中美關係的正向發展，相信中美關係仍有可塑性。