習近平春節前夕赴遼寧看望慰問基層幹部群眾

1月22日至24日，習近平冒著嚴寒來到遼寧，看望慰問基層幹部群眾。圖為22日下午，習近平在葫蘆島市綏中縣明水滿族鄉祝家溝村考察。新華社記者 謝環馳 攝（圖片來源：新華社） 中評社北京1月25日電／據新華社報導，中華民族傳統節日春節即將到來之際，中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平冒著嚴寒來到遼寧，看望慰問基層幹部群眾，向全國各族人民和香港同胞、澳門同胞、台灣同胞、海外僑胞拜年！祝願海內外中華兒女身體健康、工作順利、闔家幸福、蛇年吉祥！祝願偉大祖國國泰民安、風調雨順、繁榮昌盛！



1月22日至24日，習近平在遼寧省委書記郝鵬和省長李樂成陪同下，來到葫蘆島、沈陽、本溪等地，深入農村、市場、社區、企業考察，給基層幹部群眾送上黨中央的關懷和祝福。



22日下午，習近平抵達葫蘆島市，乘車近一個小時來到綏中縣明水滿族鄉祝家溝村。去年8月，這裡遭受嚴重洪災，入冬前41戶村民搬進重建的新居。習近平在村口察看受災區域，詳細詢問當時房屋被淹和村民轉移情況，隨後到村黨群服務中心結合視頻、展板瞭解災後恢復重建進展，叮囑當地幹部務必安排好群眾生產生活，確保溫暖過冬。



正值農曆小年，家家戶戶貼上了春聯窗花。習近平先後走進村民朱西存、王寶維家，察看房屋結構質量和年貨準備情況，瞭解政府的重建房屋補助是否到位、村民收入來源主要有哪些。在同王寶維一家圍坐一起時，王寶維告訴總書記，新房敞亮暖和，年貨都辦齊了，全村人發自內心感恩黨、感恩總書記。習近平問他還有什麼要求和希望，他說自己的希望是把生活過得更好。習近平高興地回應他，你們的希望也就是我們的希望，黨和政府永遠是人民群眾的強大依靠。



離開村子時，村民們紛紛向總書記問好，掌聲、歡呼聲讓小山村沸騰起來。習近平對鄉親們說，去年以來，包括你們這裡，我國一些地方遭受了自然災害。我們黨堅持人民至上，幹部群眾團結一心，取得抗災救災重大勝利。新春佳節即將到來，我代表黨中央，向所有受災群眾和奮戰在災後恢復重建一線的幹部群眾致以誠摯慰問和新春祝福！



沈陽大東副食品商場歷史悠久，富有特色的年節商品琳琅滿目。23日上午，習近平來到這裡，察看多家店鋪，頻頻同店主和顧客交流，詳細瞭解節日期間市場供應情況。大家見到總書記都十分激動，連聲歡呼“總書記好”！習近平對大家說，“菜籃子”、“米袋子”、“果盤子”是民生大事，現在物質豐裕，過年團圓更要讓大家吃得好、吃得健康。