中國第19批援柬軍醫專家組獲頒柬埔寨勛章

中評社北京1月25日電／據新華社報導，柬埔寨王家軍近日在金邊隆重舉行授勛儀式，向中國人民解放軍第19批援柬軍醫專家組（海軍軍醫大學第13批援柬軍醫專家組）授勛，表彰專家組為柬王家軍總醫院建設發展所作的貢獻。



柬埔寨國防部後勤與財務總局副局長索萬那拉在儀式上為專家組成員徐濤、孟小茜佩戴“和平騎士軍官勛章”，為林濤和孫柯佩戴“和平騎士勛章”。



索萬那拉致辭說，柬中兩國是好鄰居、好夥伴、好兄弟，始終堅持友好合作的優良傳統，特別是兩軍之間的交流與合作近年來取得了令人矚目的成果。中國人民解放軍20多年來在醫療保障和人才培養領域為柬埔寨王家軍提供了重要支持，專家組的無私奉獻贏得了柬方的尊重與感謝。



中國駐柬埔寨大使館國防武官盛大治在儀式上表示，此次授勛充分體現了中柬傳統友誼的深厚基礎，也是對中方長期援助工作的高度認可。中方將繼續與柬方一道，攜手推進兩軍關係邁向更高水平，為地區和平與穩定作出更大貢獻。



據悉，第19批軍醫專家組自2024年初援柬以來，圍繞提升王家軍總醫院的醫療技術水平和學科建設質量，攻堅克難。專家組還通過救治技能培訓、專題教學查房、學術講座等形式，提升柬方醫療服務能力，培養技術骨幹，助力柬埔寨醫療衛生事業發展。