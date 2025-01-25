中評社北京1月25日電／據人民日報消息，當前，中國宏觀經濟政策高度重視大力提振消費、提高投資效益，這有利於中國巨大的消費市場繼續增長，世界各國都不應忽視中國消費市場帶來的機遇



中國去年12月舉行的中央經濟工作會議提出“實施更加積極有為的宏觀政策”，強調“要打好政策‘組合拳’”。時隔10多年，中國貨幣政策取向再次轉為“適度寬鬆”，傳遞出積極信號，有力提振各方信心。中國是一個人口超過14億的大國。當前，中國宏觀經濟政策高度重視大力提振消費、提高投資效益，這有利於中國巨大的消費市場繼續增長，世界各國都不應忽視中國消費市場帶來的機遇。



在複雜的內外部環境下，中國經濟2024年全年增長5%，在世界主要經濟體中位居前列。作為世界第二大經濟體，中國始終堅持開放合作、互惠共贏的理念，同各國共享發展機遇與紅利。中國經濟具有強勁韌性和巨大潛力，將以自身高質量發展為世界提供更多機遇。



中國在新能源汽車等多個製造業領域擁有先進技術，人工智能、自動駕駛等領域的研究水平也處於世界前列。新質生產力不斷形成，為中國經濟長遠發展增添動力。從人均國內生產總值水平看，中國仍然是一個發展中國家，經濟增長空間還很大。以新質生產力促進經濟社會全面發展，特別是推動綠色轉型，中國發展水平有望實現新躍升。



在中央經濟工作會議上，中國再度強調擴大高水平對外開放。過去數十年，中國通過貿易和直接投資等方式促進了區域和全球發展。《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP）生效以來，成員間關稅稅率大幅降低，貿易活動更為活躍。中國和日本都是RCEP成員，中國消費市場增長、關稅稅率降低，為日本企業帶來了增加出口的機遇。在諸多行業，靠近市場設立工廠非常重要。當前，中國政府為外資進入中國市場創造了更好的營商環境。《外商投資准入特別管理措施（負面清單）（2024年版）》正式施行後，中國外資准入負面清單限制措施由31條壓減至29條，其中製造業領域外資准入限制措施實現“清零”。這為各國企業進入中國市場帶來重要機遇。在中國企業技術實力顯著提升的情況下，外資企業與中國企業間的競爭將變得更加激烈，這將激勵各國企業不斷提高技術實力和市場競爭力。