推進數字時代協作，擴大高水平對外開放

中評社北京1月25日電／據中國網消息，1月21日，中共中央政治局常委、國務院副總理丁薛祥在瑞士達沃斯出席世界經濟論壇2025年年會時指出，要共同推動普惠包容的經濟全球化，共同維護和踐行真正的多邊主義，共同塑造世界經濟發展新動能新優勢，共同應對重大全球性挑戰。



本次世界經濟論壇主題是“智能時代的協作”。智能時代的數據如同工業時代的石油，已成為重要的生產要素。數字產業、網絡產業對全球化、開放、共享具有更高要求，數字經濟發展需要打破數字孤島，縮小數字鴻溝、技術鴻溝、智能鴻溝。全球大市場帶來規模效應，有利於降低數字、網絡產業的成本，提高這類產品的價值，為全球消費者帶來福利。因此，要推進全球數字網絡、數字平台的互聯互通、開放共享，加強科技創新國際合作，促進數字經濟在全球加快發展。



數字時代的全球化，呼喚開放型經濟新體制。擴大高水平對外開放是近期召開的中央經濟工作會議確立的重點工作之一。穩外貿、穩外資在當前意義重大。世界經濟論壇最新發布的《首席經濟學家展望》認為，全球經濟正承受巨大壓力，增長前景正處於幾十年來的低谷，全球復甦具有不平衡性和不確定性。56%的受訪經濟學家預計2025年全球經濟仍將走弱。因此，穩定外貿、擴大出口對穩定我國經濟增長意義非凡。2024年，中國累計出口增長了5.9%，12月出口同比增長了10.7%，有力支撐了2024年經濟增速目標的實現。



有序擴大自主開放和單邊開放。中國強大的製造能力需要全球大市場的有力支撐。中國有序擴大產品市場、服務市場、資本市場、勞務市場等對外開放，積極發展產品貿易、服務貿易、綠色貿易、數字貿易等。建設高水平自由貿易載體，推進自由貿易試驗區、自由貿易港建設與改革，高質量共建“一帶一路”，擴大對最不發達國家的單邊開放。深化外商投資促進體制機制改革，全面取消製造業領域外資准入限制，穩步推進服務業開放，擴大電信、醫療、教育等領域開放試點。營造市場化、法治化、國際化一流營商環境，依法保護外商投資權益，增強投資中國的吸引力。