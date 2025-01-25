人類命運共同體是對同盟戰略的全面超越

中評社北京1月25日電／構建人類命運共同體，是習近平總書記提出的重大原創性思想，是習近平外交思想的核心理念。在當今複雜多變的國際環境中，構建人類命運共同體的理論與實踐，正展現出對傳統“同盟戰略”的全面超越。



從理論層面看，構建人類命運共同體理念在價值取向、合作模式、思維方式和目標設定等方面，對傳統“同盟戰略”實現全面超越，為解決全球性問題、推動世界和平與發展提供新的思路和方案。



一是價值取向的超越。傳統“同盟戰略”以本國或同盟集團的利益為核心，追求相對利益的最大化，為此不惜損害其他國家的利益，具有明顯的排他性和利己性。而人類命運共同體理念則以全人類的共同利益和福祉為出發點和落腳點，強調各國利益的共生共榮，倡導各國在追求自身利益的同時，兼顧他國合理關切，實現共同發展、共同繁榮。這種價值取向的差異，體現了人類命運共同體理念的廣闊胸懷和高遠境界。



二是合作模式的超越。傳統“同盟戰略”通常建立在軍事、政治等領域的結盟基礎上，通過簽訂條約、協定等形式，明確各方的權利和義務，形成相對固定的同盟關係。這種合作模式往往具有較強的針對性和對抗性，容易引發國際局勢的緊張和不穩定。人類命運共同體理念倡導的則是一種全方位、多層次、寬領域的合作模式，涵蓋了政治、經濟、文化、安全、生態等各個領域，強調通過對話、協商、合作等方式解決全球性問題。這種合作模式更加靈活、開放、包容，能夠更好地適應複雜多變的國際形勢，實現各國之間的互利共贏。