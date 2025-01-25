英國兒童舞蹈班襲擊案　凶手判囚52年

中評社北京1月25日電／據大公報報導，綜合BBC、《衛報》報導：英國紹斯波特鎮持刀襲擊案凶手魯達庫巴納（小圖）23日被判入獄至少52年。魯達庫巴納去年7月闖入一個兒童舞蹈班行凶，造成3名女童死亡，另有10人受傷。案發後，社交媒體上出現凶手是“激進穆斯林移民”的謠言，一度在英國引發大規模反移民騷亂。



魯達庫巴納20日承認殺害3名6歲至9歲的女童。檢方表示，他曾試圖將一名受害者斬首，還曾聲稱“很高興看到她們（受害者）死了”。23日，利物浦刑事法院判處魯達庫巴納入獄至少52年。法官表示，魯達庫巴納行凶時僅17歲，無法判處不得假釋的終身監禁，但他必須服刑至少52年才有可能申請假釋。魯達庫巴納的罪名包括3項謀殺罪、10項謀殺未遂罪，以及持有刀具和“基地”組織手册等。



據英媒報導，魯達庫巴納通過電商平台亞馬遜購得行凶所用的刀具。亞馬遜稱，根據送貨員的說法，收貨人年齡“看起來在25歲以上”；平台將調查魯達庫巴納是如何繞過網購年齡認證的。



魯達庫巴納於去年7月29日行凶，警方最初因其未成年而拒絕公布其身份。隨後，極右翼分子在社媒散布凶手是“激進穆斯林移民”的謠言，在英國多地引發反移民騷亂，超過1200人被捕。