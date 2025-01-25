海格塞斯醜聞纏身　仍有望掌五角大樓

海格塞斯（右）20日在特朗普就職舞會上與賓客自拍。（圖片來源：法新社） 中評社北京1月25日電／據大公社報導，綜合CBS、美聯社報導：在其他共和黨議員護航下，美國參議院23日以51票贊成、49票反對的結果，勉強通過推進國防部長被提名人海格塞斯的提名確認程序，兩位共和黨參議員投下反對票。參議院當地時間24日晚將進行全院表決，以確認海格塞斯的提名。



海格塞斯當天在參議院聽證會上承認，他曾向一名指控其2017年性侵的女性支付了5萬美元保密和解金，但否認任何不當行為。海格塞斯先前向警方表示，該事件是雙方自願行為，經過全面調查後，他已完全洗清罪名。



海格塞斯的前嫂子丹妮爾日前提交了一份宣誓書，指控他對第二任妻子薩曼莎實施家庭暴力，嚴重到讓她擔心自身安全。海格塞斯則否認這些指控，稱“毫無根據且出於政治動機”。



在23日的投票中，穆爾科斯基和柯林斯兩名女性共和黨參議員投下反對票。穆爾科斯基表示，海格塞斯缺乏管理大型組織的經驗，且反對女性在軍隊中擔任戰鬥角色，“他的行為與軍隊對領導人的期望形成鮮明反差，我不能昧著良心支持他。”



此外，美國參議院23日以74票贊成、25票反對的結果，批准拉特克利夫出任中央情報局（CIA）局長。拉特克利夫當天稍晚已正式宣誓就任。拉特克利夫是總統特朗普的忠實盟友，被視為對華鷹派。