世貿總幹事警告　貿易戰恐重演“大蕭條”

右圖：特朗普四處揮舞關稅大棒。圖為中國江蘇省連雲港港口的大批集裝箱。（圖片來源：路透社）左圖：美國總統特朗普23日在達沃斯論壇發表視頻演講。（圖片來源：法新社） 中評社北京1月25日電／據大公報報導，這是特朗普20日上任後首次對國際社會發表演說。從他的就職演說開始，連日來已對多國揮舞“關稅大棒”。在23日的視頻演講中，特朗普表示：“來美國生產你的商品，我們將為你提供全球最低稅率。如果你不在美國生產，這完全是你的權利，但需要支付關稅，金額不一，但關稅將直接給我們的國庫帶來數千億甚至數萬億美元。”



再次炮轟加拿大歐盟



特朗普自認美國國內資源豐富，不需要任何其他國家，例如，他提到加拿大時說：“我們不需要他們為我們製造汽車，不需要他們的木材，不需要他們的石油和天然氣。”他還稱，“我們與加拿大之間存在巨大的赤字。我們不會再這樣了。我們不能這樣做。”他還暗示了另一種避免關稅的方法，就是成為美國的一個州。



特朗普同時批評歐盟關稅太高，監管限制性太強，與美國貿易逆差太大。他表示將對此採取措施，因為這“對美國非常非常不公平”。不過，一位德國與會代表告訴現場媒體，特朗普指責歐洲人不購買美國農產品和汽車，只一味向美國出口商品，根本是無稽之談，這只是美國反對多邊主義和全球化的借口。



在特朗普發表視頻講話前，多位歐洲政要、國際組織負責人及經濟學家已在論壇上警示，美國的懲罰性關稅以及減稅、放鬆管制等其他國內刺激措施，將對全球經濟造成巨大的下行風險。



世貿組織總幹事伊維拉警告稱，任何針鋒相對的貿易戰都將給全球經濟增長帶來災難性後果，可能回到上世紀30年代的全球大蕭條，“我們將會看到兩位數百分比的全球經濟衰退率，每個人都將付出代價，窮國會付出更多”。



她指出，關稅等貿易工具很好用，也可能被濫用為政治工具；又提到美國製造業工作的流失不是貿易造成，而是與自動化及科技發展有關，而服務業貿易則為美國帶來大量新就業機會，美國是全球貿易的受益者。全世界花了很長時間把關稅降下來，如今全球貿易達到高峰，切勿走回頭路。