中評社北京1月25日電／據央視新聞報導，全球多地慶祝中國蛇年春節活動豐富多彩。



聯合國中國書會舉辦蛇年春節聯歡晚會



中國農曆春節就快到了，日前聯合國中國書會主辦的蛇年春節聯歡晚會在紐約聯合國總部舉行，晚會以“蛇舞寰宇 瑞啟新篇”為主題，五百多位中外來賓齊聚一堂，共慶佳節。



來自聯合國各部門的中國員工表演了京劇《梨園春和》、舞蹈《情誼深長》等精彩節目，引得現場陣陣掌聲。現場設置的“福字迎春”新年相框打卡、“拓印紅包”等活動，為觀眾帶來別開生面的文化體驗。活動現場還播放了總台蛇年春晚宣傳片。



聯合國負責全球傳播事務的副秘書長弗萊明在接受採訪時表示，希望蛇年能夠為世界帶來全新的氣象。



聯合國負責全球傳播事務的副秘書長 弗萊明：我們需要團結起來，一起以各種可能的方式來解決全世界面臨的問題。



曼谷唐人街舉辦彩燈展慶祝蛇年春節



近日，由中國駐泰國使館、泰國旅遊與體育部、泰國國家旅遊局合作舉辦的“點亮耀華力”彩燈展在曼谷唐人街開幕，在一段熱鬧的舞蹈表演後，中國駐泰國使館公使吳志武、泰國國家旅遊局長塔帕妮等嘉賓共同點亮由金蛇、龍、花朵和雲彩等形狀的燈飾裝點的彩燈隧道。唐人街主幹道耀華力路也換上喜慶的彩燈，年味十足。