探索傳統工藝奧秘　獅子頭會呼吸懂咆哮

圖為三棟屋博物館的獅頭墻，向遊客展示精妙的獅頭紮作技藝。（圖片來源：大公報） 中評社北京1月25日電／據大公報報導，當內蒙古傳媒學子來到香港三棟屋博物館參訪時，面對滿墻的獅子頭，他們紛紛感嘆：“這簡直是視覺上的一場盛宴！”而在舞獅這項中國傳統藝術中，最為精細、最富有象徵意義的環節，莫過於獅子頭的製作。



學子們瞭解到，在製作過程中，匠人們會以竹條編織成框架，勾勒出獅子頭的基本輪廓，再通過精湛的手工雕刻技藝，將木塊轉化為栩栩如生的獅子面部特徵，如眼睛、鼻子和嘴巴等。其中，獅子的眼睛通常採用玻璃或塑料珠子製作，以增添其生動感。



此外，獅子頭的嘴巴在舞動時能夠張合自如，安裝在頭內的可活動機關功不可沒，它使得獅子仿佛真的在呼吸、咆哮。在色彩運用上，運用多種畫筆和顔料，匠人們將複雜的圖案和紋飾巧妙地繪制在獅子頭上。這些鮮艶的紅色、金色和綠色，不僅象徵著吉祥和喜慶，還能夠突出獅子的威猛和力量。每一個獅頭都充滿著藝術感，學子們也不禁為匠人們的技藝所折服。



短視頻引客流 三棟屋煥新生



在參訪過程中，內蒙古的傳媒學子們不僅體驗了眾多香港典型特色文化遺產，還對三棟屋博物館的媒體宣傳工作有所瞭解。原來，三棟屋在新媒體傳播上發力頗多，借助短視頻社交新媒體平台，將精彩的非遺表演和製作過程分享出去，吸引了大量的年輕遊客前來探訪，讓這座古建築也在互聯網時代成功“火”了一把。



當古老的非遺文化與時下流行的傳播方式碰撞，在文化多元的香港，三棟屋對非遺年輕化、創新化的探索意義非凡。它不僅為香港本土文化傳承注入新活力，更成為連接過去與未來、傳統與現代的文化橋梁，讓非遺在時代發展中不斷煥新，融入香港城市文化的血脈。