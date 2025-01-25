國家出台經濟政策　推動文化高質量發展

中評社北京1月25日電／據新華社報導：為全面貫徹黨的二十大和二十屆二中、三中全會精神，深入貫徹習近平文化思想，進一步深化文化體制機制改革，推動文化高質量發展，國務院辦公廳日前印發《關於推動文化高質量發展的若干經濟政策》（下稱《經濟政策》），明確七方面政策措施，在金融服務方面，支持符合條件的文化企業上市和再融資。



支持精品創作 建設全媒體文化雲



一是財政支持。建立健全與文化強國建設和國家財力相適應的財政投入機制，保障文化領域重點規劃和項目支出。支持黨的創新理論研究，推動構建中國哲學社會科學自主知識體系。提高文化原創能力，重點支持文學、藝術、新聞、出版、影視、動漫等領域的精品創作。支持全媒體、文化雲等建設，推進主流媒體系統性變革。提高公共文化設施服務無障礙和適老化程度，引導扶持群眾性文化活動和賽事。鼓勵社會力量參與公共文化服務和文化遺產保護傳承。支持對文物資源密集區、文物和非物質文化遺產的系統保護和合理利用，推動歷史文化名城和歷史文化街區、村鎮以及傳統村落整體保護和活態傳承，支持文化遺產防災減災救災及安全監測體系建設。



二是稅收優惠。落實宣傳文化增值稅、轉制文化企業稅收等優惠政策。



三是金融服務。鼓勵銀行業金融機構提升對文化企業的金融支持力度和服務水平。支持符合條件的文化企業上市和再融資。



四是科技創新。探索文化和科技融合的有效機制，支持新聞媒體、文化遺產等領域培育建設全國重點實驗室，支持文化領域培育建設國家技術創新中心，加快布局文化科技創新平台。支持有能力的民營企業牽頭承擔文化領域國家重大技術攻關任務。建設文化領域人工智能高質量數據集，支持文化領域大模型建設。