北京市延慶區沈家營鎮服務大集增年味。（圖片來源：光明日報） 中評社北京1月25日電／據光明日報報導，冬日寒風凜冽，在北京市延慶區沈家營鎮八裡店村、孫莊村、西王化營村、下花園村、天成家園南社區，一場場“連心服務 情系大集”活動熱鬧展開，近700餘人次參與其中。



活動現場，村民們不僅在家門口欣賞到了精彩的民俗表演、體驗了寫春聯、福字等傳統活動，還享受到了免費的義診、磨刀、理髮等貼心服務。“黨群連心”服務項目組織引導37位低齡老年人成為志願者在現場穿梭忙碌，送去了溫暖，增添了年味兒！



多彩節目把孫莊村的鄉村舞台裝點得格外絢麗，大集在一場村民自編自演的精彩文藝演出中拉開帷幕。秧歌表演活力四射，村民們用優美的舞姿展現著鄉村的新風貌。小品節目幽默風趣，通過貼近生活的劇情，傳遞著積極的生活態度和文明新風尚。寫春聯送春聯區域，墨香與年味交織。村民李大爺飽蘸濃墨，筆鋒游走間，一幅幅寓意吉祥的春聯躍然紙上，將新春的美好祝福傳遞給每一位村民。



“新年要有新氣象，馬上過年了，能在家門口免費理髮，這服務太周到了，感覺整個人都煥然一新，真是太高興了！”



“師傅的手藝真是絕了！這磨好的刀，切菜、剪東西都輕鬆多了，過年時候能派上用場了啦！”西王化營村“連心大集”把滿滿的關懷都傾注在了助老服務上，磨刀、理髮等服務深受村民歡迎。活動現場還設置了義診攤位，量血壓、測血糖，村民們有序地排著隊，醫生們一邊仔細地為他們測量，一邊耐心地解答著各種健康問題。



據介紹，延慶區沈家營鎮“黨群連心”服務項目先期在5個社區（村）開展“連心服務，情系大集”活動，受到村民的廣泛好評，在歡樂祥和的節日氛圍中，村民們不僅感受到了濃濃的年味，更深深體會到了黨組織無微不至的關懷與溫暖。

